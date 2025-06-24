Україна

Максим Дячук поділився враженнями від старту підготовки "біло-синіх".

Захисник київського Динамо Максим Дячук прокоментував старт підготовки "біло-синіх" до нового сезону.

"Місяця з головою вистачило, аби відпочити, і тепер із новими силами буду готуватися до нового сезону. Слава Богу, все гаразд. Я готувався під час відпустки, були індивідуальні тренування, тож зараз не так і важко було, якщо чесно.

Те, що ми зробили у минулому сезоні, це, звичайно, дуже добре. Але це вже позаду, це вже історія. Зараз перед нами стоять високі задачі. Ми підняли планку до високого рівня, і тепер не можемо опуститися нижче. Нас будуть оцінювати по минулому сезону, тож потрібно набирати свої найкращі кондиції та в найкращій формі входити в сезон.

Ми готові до роботи, це наша робота. У першій половині збору, зазвичай, більше бігової роботи, із м’ячами працюємо по мінімуму, роблячи акцент на фізичному стані. І кожен футболіст має бути готовим до цього.

Клубний чемпіонат світу? Хочеться побачити, як зараз буде грати мадридський Реал, адже дуже подобається стиль Хабі Алонсо. Тож слідкую лише за ними.

У кожного футболіста, дійсно, є мрія. І я з дитинства мріяв стояти на полі, чути гімн Ліги чемпіонів, щоб мурахи по тілу бігали… Тож, звичайно, будемо ставити перед собою завдання потрапити до основного етапу. Щодо найближчих суперників, то в нас обов’язково будуть теоретичні завдання, на яких детально розберемо команду, проти якої будемо грати, і готуватимемося до протистояння", — наводить слова Дячука прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після виходу із відпустки поділився Олександр Караваєв.