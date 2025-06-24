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Український захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після виходу з відпустки.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував вихід "біло-синіх" з відпустки, а також поділився очікуваннями від майбутньої кваліфікації у Лізі чемпіонів.

"Ми рахували з дружиною, що до цього протягом 10 років влітку майже не було відпочинку – постійно матчі, збірна. А зараз вийшла повноцінна відпустка, повністю всю її провів з сім'єю. Тепер з новими силами – в новий сезон.

Медогляд це більше показник, як ти готовий до сезону, щоб переконатися, що кожен здоровий і готовий вже з сьогоднішнього тренування готуватися до сезону. Є дуже багато лікарів, які вже багато років тут працюють, ми постійно з ними перетинаємося і розуміємо, що професіонали працюють на своєму місці. Тоді ми одне одного впізнаємо.

Індивідуальна програма? Все, як завжди, це підтримка свого функціонального стану та м’язів. Вона потрібна, щоб тобі не було одразу важко на тренуванні. За весь цей час, за 15 років, які я у професійному футболі, зрозумів: що б ти не робив, ти ніколи не підготуєшся до зборів занадто добре. Тому що збори – це якраз і є підготовка до сезону. А підготуватись до збору – це лише означає бути в легкому тонусі. Нам завжди дають програму, яку ми виконуємо під час відпустки. Хтось може вважати, що йому не потрібно щось робити або може виконувати якісь інші вправи. Знаю, що деякі досвідчені хлопці працюють індивідуально зі своїми тренерами, тому що за багато років у футболі знають свій організм краще. Вважаю, можна половину відпустки відпочити, а половину – готуватися. Достатньо робити звичайне кардіо та якісь вправи на м'язи, щоб бути постійно в тонусі. А потім вже проходиш повноцінні збори.

Така склалася ситуація, ми всі розуміємо, що дуже мало балів набираємо в єврокубках, тому і рейтинг стає все нижче і нижче. І зараз перше місце у чемпіонаті вже не гарантує прямого виходу до групового етапу Ліги чемпіонів. Тому треба робити все можливе, щоб пройти шлях кваліфікації й потрапити до основного етапу.

Чесно кажучи, я про ці матчі поки що не думав, але вважаю, що кожна команда з будь-якої країни, яка виступає у єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи чи Лізі конференцій – сильна, тому що прагне пройти цей етап і вийти в етап Ліги. Є багато прикладів, коли команди з перших раундів кваліфікації проходили в основний етап, тому що у них було велике бажання, вони хотіли себе зарекомендувати. Тому про наших суперників я поки що не думаю, але розумію, що легко точно не буде. Будемо готуватися.

Чотири нових команди в УПЛ? Буде дуже цікаво подивитися, як команди, які грали в Першій лізі, виглядатимуть у Прем'єр-лізі, тому що новачків, дійсно, багато. Вони своїм старанням, бажанням, за спортивним принципом вибороли це місце, з чим я їх вітаю.

Багато молоді Динамо на зборах? Зовсім немає жодних питань чи проблем. Ми з усіма спілкуємося, допомагаємо, тому що всі були молодими, як вони. Всі колись були в основній команді вперше. Просто вони повинні зрозуміти, що U19 – це одне, а доросла команда – зовсім інше. Тут зовсім інші вимоги, рівень. Кожного дня потрібно викладатись більше ніж на 100%, адже їм є, що доводити та показувати, щоб зарекомендувати себе з найкращого боку. Від мене буде лише підтримка. Звісно, не без підказок, але не таких, які роблять дітям роблять. Вони вже всі дорослі, і це має бути підказка, яка буде допомагати", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.

Раніше повідомлялося, що Динамо Київ оголосило про відхід Лучкевича.