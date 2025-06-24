Україна

Виконавець провів у столичному клубі понад три місяці.

Правий захисник Валерій Лучкевич попрощався з Динамо Київ, прокоментувавши свій відхід із клубу.

До "біло-синіх" 29-річний українець приєднався на початку березня 2025-го, підписавши розрахований до кінця кампанії контракт. На рахунку гравця участь у трьох матчах колективу Олександра Шовковського в усіх турнірах.

"Хочу сказати дякую Динамо за час, протягом якого я перебував у команді. Враження залишилися лише позитивні, мені було дуже приємно. Ставлення від керівництва клубу і хлопців було дуже теплим, тому емоції у мене залишилися лише хороші і добрі. Динамо, напевне, одна з найкращих команд у всьому — інфраструктурі, ставленні, професіоналізмі тренерів, адміністрації та керівництва, також в клубі дуже високий рівень футболістів. Шкода, що не закріпився у команді та не залишився в Динамо надалі, але це життя. Від себе намагався робити максимум на кожному тренуванні.

Зараз мій агент працює над варіантами подальшого продовження моєї кар'єри, ми їх розглядаємо, словом, перебуваємо у процесі пошуку найкращого рішення. Динамо бажаю у наступному сезоні підтвердити статус чемпіона та знову здобути золоті медалі. Звісно, буду й надалі слідкувати за командою. Усього найкращого!", — цитує Лучкевича офіційний сайт Динамо Київ.

Раніше колега за позицією Валерія Олександр Караваєв поділився своїми думками стосовно майбутніх кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів.