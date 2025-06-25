Україна

Football.ua розповідає про шанси українських клубів на європейській арені в сезоні-2025/26.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, присвячене майбутнім виступам представників УПЛ в єврокубках-2025/26.

У цьому відео розбираємо все: дати жеребкувань, суперників і дати матчів, нові формати УЄФА, тренерські перестановки й шанси Динамо, Шахтаря, Олександрії та Полісся в Лізі чемпіонів, Лізі Європи й Лізі конференцій відповідно, а також аналізуємо виступи клубів у минулому сезоні.

Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал і натиснути на "дзвіночок". Будемо раді бачити вас серед наших активних глядачів.

Інші цікаві відео від Football.ua доступні за посиланням.