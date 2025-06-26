Україна

Ексгравець Руху став новачком ЛНЗ перед стартом нового сезону.

ЛНЗ офіційно оголосив про підписання центрального захисника Романа Дідика.

Деталі контракту, включно з терміном дії угоди, наразі не розголошуються.

23-річний оборонець є вихованцем львівського Руху, у складі якого провів 90 матчів, забивши чотири голи та віддавши три результативні передачі. За кількістю зіграних поєдинків Дідик входить до топ-5 в історії "жовто-чорних".

Раніше повідомлялося, що Рябов та Тлумак залишили Рух.