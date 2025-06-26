Український голкіпер уклав дворічний контракт.
Євген Кучеренко, ФК Данді Юнайтед
26 червня 2025, 18:40
Данді Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря ЛНЗ Євгена Кучеренка.
Угода з 25-річним українцем розрахована до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
"Ми раді вітати в Теннадайсі воротаря такого рівня, як Євген. Він впевнено контролює свою зону, має сильні технічні навички і демонструє непохитне самовладання під тиском. Крім його сильних виступів у воротах, ми були вражені його характером та ставленням.
Незважаючи на свою молодість, Євген успішно випробував себе у численних лігах, що наголошує на його бажанні розвиватися і як гравець, і як особистість.
Ми вважаємо, що він негайно надасть глибину та якість нашій воротарській ланці, а також стане довгостроковим активом для клубу", — сказав головний тренер Данді Юнайтед Джим Гудвін.
Раніше Кучеренко виступав за Ділу, Аксу, Поділля, Шахтар, Лейрію та Колос.
Минулого сезону Євген відіграв 29 матчів, з яких вісім на нуль при 37 пропущених м'ячах.
Додамо, що минулого сезону Данді посів четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.