Данді Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря ЛНЗ Євгена Кучеренка.

Угода з 25-річним українцем розрахована до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

"Ми раді вітати в Теннадайсі воротаря такого рівня, як Євген. Він впевнено контролює свою зону, має сильні технічні навички і демонструє непохитне самовладання під тиском. Крім його сильних виступів у воротах, ми були вражені його характером та ставленням.

Незважаючи на свою молодість, Євген успішно випробував себе у численних лігах, що наголошує на його бажанні розвиватися і як гравець, і як особистість.

Ми вважаємо, що він негайно надасть глибину та якість нашій воротарській ланці, а також стане довгостроковим активом для клубу", — сказав головний тренер Данді Юнайтед Джим Гудвін.

A commanding presence between the sticks 🇺🇦🧤



✍️ Welcome to #DUFC, Yevhenii Kucherenko pic.twitter.com/dSKsybkOBd