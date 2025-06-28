Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 28 червня, розпочавшись о 18:30.

Сьогодні, 28 червня, луганська Зоря проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Віктора Скрипника буде румунський Петролул. Матч розпочнеться о 18:30.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Петролул:

За підсумками минулого сезону Зоря посіла сьоме місце в УПЛ, а Петролул фінішував на дев'ятому місці у чемпіонаті Румунії.