Україна

Боснієць дав перший коментар у якості футболіста луганської команди.

Новоспечений захисник Зорі Андрій Яньїч прокоментував свій перехід у луганський клуб.

"Я дуже радий і пишаюся тим, що я тут. Це великий крок для мене, і я радий розпочати цей новий розділ із футбольним клубом Зоря. Усі мене дуже тепло зустріли – і гравці, і персонал. Якщо щось треба, мені, звичайно допоможуть та підкажуть.

Віктор Скрипник зазначив, що поговорить з кожним гравцем індивідуально. Але наразі у мене ще не було можливості поговорити з ним змістовно, бо я тільки приїхав.

Чи важко було переходити до нової команди та їхати в іншу країну? Я грав за два клуби в боснійській лізі. Це мій перший виступ за кордоном, тому сподіваюся, що адаптуватися буде не надто важко і адаптація пройде якомога скоріш.

Як я вже зазначив, моя мета — якомога швидше адаптуватися до УПЛ, добре вписатися в команду та допомогти клубу досягти хороших результатів разом.

Можу сказати, що все тут відбувається набагато швидше. Усі гравці сильні в ситуаціях один в один, також інтенсивність тренувань достатньо висока. Все це — великий виклик для мене, і думаю, що саме таке середовище, такі тренування та навантаження допоможуть мені вдосконалюватися як гравцеві. Я вмотивований наполегливо працювати та якомога швидше адаптуватися", — наводить слова Яньїча прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Зоря вирушила на збори до Словенії без Кирюханцева.