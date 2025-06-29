Україна

Футболіст поскаржився на нереалізацію.

Захисник Кривбасу Володимир Вілівальд прокоментував перший контрольний матч на літніх навчально-тренувальних зборах у Словенії проти болгарського ЦСКА Софія — 0:0.

"Матч був складним та емоційним. Було важко через погодні умови — тут зараз дуже спекотно. Вважаю, що ми непогано підійшли до першої гри і добре провели цей матч.

Звісно, було важко — ми під навантаженням та у постійній напрузі, адже це збори. Але, на мою думку, ми гідно зіграли — рахунок по грі.

За всю свою кар’єру не можу пригадати такого матчу, в якому не реалізували три пенальті. Але це футбол — від нього можна очікувати все, що завгодно.

Установка була — грати на мʼячі, проводити швидкісні атаки, дотримуватися своєї позиції та бути збалансованим на полі. Вимоги тренера — дисципліна на футбольному полі та командна гра", — сказав Вілівальд.

Раніше криворізький клуб попрощався з півзахисником Денисом Кузиком.