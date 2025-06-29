Україна

Роман Вантух розповів про контрольну гру проти Петролула.

Захисник луганської Зорі Роман Вантух прокоментував нічийний результат у спарингу на зборах проти румунського Петролула (0:0).

"Перші 15 хвилин були трохи важкими, тому що, напевно, все-таки перша гра, не зовсім оптимальний склад. Були і нові гравці. І суперник діяв у цікавому такому стилі. А потім ми зібралися, зрозуміли, як протидіяти їхній атаці, краще почали грати на м'ячі. Я вважаю, мали вигравати цю гру, але для першої гри навіть дуже непогано.

Це мій перший досвід роботи із цим тренером. Адаптації як такої нам не потрібне, все дуже цікаво. Навантаження дозовані, щоб ми втяглися, мабуть. Тож усім дуже приємно працювати, все подобається.

Ми вже були у Словенії минулого року. Умови для зборів хороші, щоправда, погода трохи спекотна. Декілька днів було по 33-34 градуси – це один такий мінус. А так все супер, все подобається", — наводить слова Вантуха прес-служба клубу.

Також додамо, що сьогодні ще кілька клубів УПЛ провели товариські поєдинки.