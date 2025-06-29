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Олексій Паламарчук поділився своїми думками після переходу до черкаського клубу.

Воротар ЛНЗ Олексій Паламарчук прокоментував свій перехід до складу черкаського клубу з Інгульця.

"Дуже приємно, що отримав виклик у такий чудовий проєкт. Дуже цікаво, уже провів декілька тренувань. Дуже подобається тут атмосфера, колектив, тренування – все на найвищому рівні.

Спочатку було дуже важкувато, але всі розуміємо: у перший день зборів трошки входимо в режим, але потім уже порозігріваєшся та почуваєшся з кожним днем краще і краще.

Як виник варіант з переходом до ЛНЗ? Мені подзвонив шеф-скаут, запропонував, запитав. Потім подзвонив генеральний директор, запропонував такий варіант – і я недовго вагався, тому що все підходило. Сказали, що потрібна така людина, можна сказати, як я, і сказали, що будуть розраховувати, що треба підтримувати усіх. І мені це дуже підняло настрій, тому що розумію, що хочеться грати та додавати з кожним днем, неважливо, скільки тобі років, і намагатися доводити та допомагати команді здобувати результати.

Рекорд УПЛ за відбитими пенальті? Чесно, сам не знаю, як це виходило. Один, потім другий, третій. Хотілося виручити просто команду в ці моменти, тому що розумів, що залишилися тільки я та супротивник. Тому намагався якось вичитати, змусити пробити гравця в той кут, який мені потрібно було", — наводить слова Паламарчука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що колишній капітан ЛНЗ Бойко перейшов у Верес.