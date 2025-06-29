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Віталій Роман поділився своїми думками після гри з Агробізнесом.

Захисник Руху Віталій Роман прокоментував нічийний результат у спарингу проти Агробізнеса (1:1), а також поділився емоціями після молодіжного Євро-2025.

"Тренувальний процес у нас побудований дуже добре. Як і зазвичай, на зборах команда має серйозні навантаження. Якщо говорити про спаринг з Агробізнесом, то помітно, що ми давно не грали разом, тому інколи на полі діяли сумбурно. Та скоро все налагодиться і Рух виглядатиме набагато краще – команді потрібен час, щоб зігратись і набрати оптимальні кондиції.

У першій команді зараз багато молодих гравців, які лиш починають працювати з основою. Думаю, з часом тренери все більше довірятимуть цим гравцям і збори – хороша можливість для цих футболістів, щоб проявити себе. Я та інші старші гравці зробимо все можливе, щоб юні гравці якомога швидше інтегрувались в команду та прогресували. Як тільки ці хлопці наберуться досвіду, то вони підсилять Рух.

Так, нещодавно я повернувся з молодіжного Євро. Це дуже короткий, але інтенсивний та цікавий турнір. Там немає права на помилку. На жаль, у першій грі наша збірна допустила ці помилки й суперник нас покарав, що коштувало нам виходу у плей-оф. В таких матчах важливо до кінця зберігати концентрацію – данці це зробили, а ми – ні. Звісно, хотілось виступити краще і дуже прикро, що молодіжна збірна України не вийшла з групи.

Загалом команда підходила до турніру в дуже хорошому настрої, адже перед тим ми перемогли Іспанію U-21. Та результат першої гри на Євро-2025 вирішив нашу долю у групі. Не можу сказати, що гра нам не вдавалась, просто у підсумку рахунок був не на нашу користь і все це – наслідок наших помилок", — наводить слова Романа прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер львів'ян Іван Федик.