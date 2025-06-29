Україна

Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з тернопільською Нивою.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу над тернопільською Нивою (3:0) у товариському матчі.

"По-перше, хочу подякувати Ниві за гру. По-друге, вітаю наших уболівальників із фактичним початком сезону. Хоч гра була неофіційною — кожен міг прийти на стадіон. Дякую усім за підтримку.

Як для першого матчу передсезонки — вважаю ми зіграли непогано. Команда поки не могла витримувати той темп, якого ми вимагали. Але для цього є об'єктивні причини. Це навантаження. Тому, ми задоволені побаченим на полі.

Розуміємо, що позаду лише п'ять днів роботи. Завтра хлопці трохи відпочинуть. А з понеділка розпочинаємо новий мікроцикл", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що колишній капітан ЛНЗ Бойко перейшов у Верес.