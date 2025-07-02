Україна

Сергій Єльшов розповів про фінансові витрати клубів УПЛ.

Керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов прокоментував питання щодо фінансового стану українських клубів, зокрема тих, які підвищуються у класі з Першої ліги до УПЛ.

"Цей сезон історичний, адже вперше УПЛ покинули чотири клуби і на їх місце заходять чотири нові клуби.

Стосовно фінансування, то ми чудово розуміємо, що клуби Першої ліги не мають великої кількості штату в порівнянні з клубами УПЛ. Максимум до 50 працівників. Відповідно, витрати клуби суттєво менші, ніж у клубів УПЛ.

Клуб-претендент на підвищення в класі витрачає ті кошти, яких йому достатньо, щоб демонструвати спортивний результат. Порівнювати зарплати футболістів з тих клубів, які підвищились в УПЛ, і тих, які вилетіли з УПЛ — речі несумісіні.

Але ви також акцентували увагу на тому, чи є мінімальний поріг. Мінімальних або максимальних порогів жодні критерії УАФ не передбачають, якщо ми повертаємось до критеріїв атестації, то перше — це, звісно, фінансовий звіт. Ми ці звіти бачимо — їх надають клуби.

Якщо ми бачимо, що є думка не верифікована, то у нас включається опція прогнозної фінансової звітності і один із претендентів на підвищення в класі скористався цією опцією, щоб переконати аудитора в своїй платоспроможності. Клуби надають додаткові документи — це можуть бути спонсорські контракти, можуть бути документи, які підтверджують збільшення статутного капіталу, можуть бути іншими, враховуючи всі ці матеріали, аудитор робить фінальний висновок, посилаючись на додаткові матеріали", — сказав Єльшов.

Раніше УАФ висловилася щодо виданого атестату для Дніпра-1.