Україна

Бразильський хавбек поділився своїми думками після гри з Горицею.

Півзахисник донецького Шахтаря Егіналду прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі на літніх зборах проти Гориці (1:0).

"Варто відзначити довіру тренера, який тільки-но прийшов. Він запровадив свою гру. Я радий, що забив гол. Ми прагнемо більшого: здобути нові перемоги, добре стартувати у чемпіонаті України та Лізі Європи.

Мій гол? Це була індивідуальна гра Педріньйо, це його сильна сторона — гарний навіс. Ми багато тренуємо це щодня. Я прошу його робити навіс, коли перебуваю у штрафному майданчику. Я був щасливий, щоб принести цю перемогу.

Тренувальна робота йде добре. Відпрацьовано комбінації, потрібно ще вдосконалювати передачі, вихід на ударну позицію. У цьому матчі мало били по воротах, але це згодом прийде. Тренер лише прибув, ми засвоюємо його стиль гри. Ми вже згуртовані, зіграні – це принесе більше перемог Шахтарю", — наводить слова Егіналду прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Гориця.