Бразильський хавбек поділився своїми думками після гри з Горицею.
Егіналду, ФК Шахтар
05 липня 2025, 10:58
Півзахисник донецького Шахтаря Егіналду прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі на літніх зборах проти Гориці (1:0).
"Варто відзначити довіру тренера, який тільки-но прийшов. Він запровадив свою гру. Я радий, що забив гол. Ми прагнемо більшого: здобути нові перемоги, добре стартувати у чемпіонаті України та Лізі Європи.
Мій гол? Це була індивідуальна гра Педріньйо, це його сильна сторона — гарний навіс. Ми багато тренуємо це щодня. Я прошу його робити навіс, коли перебуваю у штрафному майданчику. Я був щасливий, щоб принести цю перемогу.
Тренувальна робота йде добре. Відпрацьовано комбінації, потрібно ще вдосконалювати передачі, вихід на ударну позицію. У цьому матчі мало били по воротах, але це згодом прийде. Тренер лише прибув, ми засвоюємо його стиль гри. Ми вже згуртовані, зіграні – це принесе більше перемог Шахтарю", — наводить слова Егіналду прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Гориця.