Україна

Тарас Михавко поділився враженнями від підготовки до нового сезону.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону.

"Після збірної в нас була невелика відпустка, і зараз із чудовим настроєм повернулися до розташування команди. Усі раді бачити один одного, потихеньку втягуємося в тренувальний процес, оскільки розпочали підготовку трохи пізніше. Зараз уже третій день виконуємо бігову роботу, потроху набираємо фізичні кондиції та готуємося до важливих ігор.

Чи вдалося відпочити? В принципі, вихідних вистачило. За десять днів з'їздив до батьків у село. У селі завжди є робота, тож допомагав батькам, чим міг.

Це збори, підготовка до сезону, тож ми повинні виконувати ці вправи, щоб на полі було легше у фізичному плані. Так сказати, закладаємо фундамент. Звичайно, робота не з приємних, але її також потрібно виконувати.

Я готовий та хочу досягти максимальних результатів із командою. Працюємо і з нетерпінням чекаємо як на офіційні матчі, так і товариські спаринги.

Над емблемою з'явилася третя зірка. Це додає відповідальності? Так, звичайно, це історія, до якої ми потрапили. Приємно, тим паче це не пересічне чемпіонство, а ювілейне — 30. Велика честь та гордість грати за такий клуб.

Європейські експерти часто тебе вносять до рейтингів найкращих молодих футболістів. Чи слідкуєш ти за подібними рейтингами? Не слідкую, в принципі. Буває, батьки чи друзі мені говорять про щось подібне, але сам спеціально не відслідковую подібні новини. У той же час, не беру особливо до уваги подібні рейтинги, тому що не вважаю це якимось великим досягненням. Є над чим працювати, розвиватися, а на подібні визнання експертів намагаюсь особливої уваги не звертати", — наводить слова Михавка прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні київське Динамо проведе перший товариський матч, де суперником буде Кішварда. Початок о 18:00.