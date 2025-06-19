U-21

Український хавбек поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував виліт своєї команди з Євро-2025 після поразки від Нідерландів (0:2).

"Гадаю, що до першого голу ми грали дуже добре, виходили з оборони. Треба було більше грати за спину, бо в них були великі проблеми, коли ми так грали. Треба було більше використовувати цих нагод. А так, цей курйозний гол, який нам забили... Помилка – нічого страшного, ми побігли вперед, але й в них з'явилося більше простору, після чого теж на помилці пропустили другий м'яч.

В таких турнірах немає точки неповернення. Треба було більше бити по воротах і подавати. Бо ми доходили до штрафної зони і потім назад розвертали та починали все з початку. Якби ми краще подавали та били, то, можливо, вони б забили у свої ворота або ж наш нападник забив", — наводить слова Очеретька Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди U-21 — Україна U-21.