U-21

Олег Очеретько взяв участь у післяматчевій пресконференції після матчу з Данією.

Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру групового етапу Євро-2025 проти Данії (2:3).

"Думаю, що ми грали добре. Вели гру, більше контролювали м'яч, але припустилися багатьох непотрібних помилок. Загалом матч був у нас у руках. Просто треба було добре зіграти в обороні і при цьому не відступити від своєї гри.

На стадіоні була чудова атмосфера, адже ми в Україні граємо майже без уболівальників. Тому така атмосфера дуже подобається — коли наші прихильники нас підтримують", — наводить слова Очеретька прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.