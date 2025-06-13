Олег Очеретько взяв участь у післяматчевій пресконференції після матчу з Данією.
Олег Очеретько, УАФ
13 червня 2025, 08:00
Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру групового етапу Євро-2025 проти Данії (2:3).
"Думаю, що ми грали добре. Вели гру, більше контролювали м'яч, але припустилися багатьох непотрібних помилок. Загалом матч був у нас у руках. Просто треба було добре зіграти в обороні і при цьому не відступити від своєї гри.
На стадіоні була чудова атмосфера, адже ми в Україні граємо майже без уболівальників. Тому така атмосфера дуже подобається — коли наші прихильники нас підтримують", — наводить слова Очеретька прес-служба УАФ.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.