Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 6 липня, розпочавшись о 19:30.

Сьогодні, 6 липня, Кривбас проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Патріка ван Леувена буде словенський НК Браво. Матч розпочнеться о 19:30.

Онлайн трансляція матчу Кривбас — НК Браво:

За підсумками минулого сезону Кривбас фінішував на п'ятому місці в УПЛ, а НК Браво також зайняло п'яте місце у чемпіонаті Словенії.