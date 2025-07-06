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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Нивою.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти тернопільської Ниви (1:2).

"Збори – це підготовчий процес. Рахунок у спарингах великого значення не має, адже наше першочергове завдання зараз – переглянути гравців. Хочеться оцінити їхній стан, побачити бажання молоді проявити себе у першій команді. Також важливо знати, як футболісти можуть грати під тими навантаженнями, які зараз є у нас в тренувальному процесі, як вони думають на полі, які рішення приймають у грі.

Зрозуміло, що хлопцям зараз важко. Деякі футболісти зіграли весь матч, але треба звикати до серйозних навантажень і терпіти навіть коли щось не вдається. Гравці працюють на фоні втоми, що часом заважає їм правильно діяти на полі. Та ми працюємо над цим, а також чекаємо футболістів, які відновлюються від травм, щоб вони приєднались до загальної групи. Не хочеться форсувати їхнє повернення на поле, бо важливо, щоб вони набрали оптимальні кондиції та якісно відновились на всі 100%, аби максимально віддаватись у тренувальному процесі та в іграх показати себе з якнайкращої сторони.

Легко не буде нікому, адже хлопці виконують великий об’єм роботи. Зараз на зборах в нас є хороша змога випробувати не лише футболістів, а й награвати різні моменти, які ми зможемо використати в офіційних матчах. Наразі щось виходить, а щось нам ще треба покращувати. Ми переглядаємо гравців, які є в нашій обоймі та визначимо, хто з них зможе допомогти нам, коли стартує УПЛ", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що екстренера Лівого Берега Запорожана відсторонено на три роки.