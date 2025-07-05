Україна

Фахівця звинувачували у спробі підкупу арбітра перед матчем УПЛ.

Колишній головний тренер Лівого Берега Андрій Запорожан отримав дискваліфікацію на три роки. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Кодекс етики та чесної гри УАФ розглянув матеріали у справі Запорожана щодо матчу 14 туру УПЛ між Рухом та Лівим Берегом, який відбувся 24 листопада 2024 року.

У результаті КДК УАФ прийняв рішення заборонити Запорожану здійснювати будь-яку діяльність строком на три роки через недотримання Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Запорожан намагався підкупити арбітра перед матчем з Рухом (1:0).

Нагадаємо, Запорожан почав працювати у тренерському штабі Лівого Берега з січня 2023 року. При цьому на початку червня фахівець залишив київський клуб.

Також додамо, що наступного сезону Лівий Берег виступатиме у Першій лізі.

Раніше став відомий календар Першої ліги.