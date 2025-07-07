Україна

Коментар тренера після контрольної гри.

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував перемогу в другому контрольному матчі на літніх зборах над словенським Браво — 1:0.

"План перед матчем полягав у тому, щоб грати двома складами: перший тайм — один склад команди, другий тайм — інший, щоб усі провели по 45 хвилин на полі. Нам вдалося це реалізувати — ми діяли організовано, кожен гравець отримав фізичне навантаження протягом 45 хвилин.

Ми створили декілька небезпечних моментів в атаці. У першому таймі могли зіграти краще та відзначитися у воротах суперника. Натомість було кілька небезпечних моментів біля наших воріт, але хлопці добре захищалися. Я задоволений тим, як команда провела першу половину гри.

У другому таймі грали молоді футболісти Кривбасу. Вони добре впоралися з організацією гри, створювали моменти. На мою думку, Кемкін чудово показав себе на полі, допоміг у побудові атак. Наша захисна ланка також проявила себе непогано. Все загалом було на хорошому рівні.

Бар Лін упорався зі своїми завданнями, мав хороші дії з мʼячем. Думаю, нам ще потрібно краще організувати гру в захисті. Бекавац у першому таймі також добре діяв, хоча тренується з нами лише тиждень — тож це хороший початок для нього у Кривбасі.

У нас хороші літні збори, виконуємо великий обсяг роботи щодня. Тренуємось двічі на день — працюємо над фізичною підготовкою, тактикою та технікою гравців. На цей час я задоволений тим, як ідуть справи", — сказав ван Леувен.

Раніше повідомлялося, що Кривбас посилився Ліном.