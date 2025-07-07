Україна

Контракт з центральним оборонцем розрахований до літа 2027 року з можливістю продовження.

Олександрія оголосила про підписання центрального захисника з Кот-д’Івуару Жоселена Беіратче. Сторони уклали угоду до 30 червня 2027 року з опцією автоматичного продовження ще на один сезон.

25-річний футболіст народився 8 травня 2000 року в Кумасі, передмісті Абіджана. У професійній кар’єрі виступав за італійський Джорджоне 1911, а також албанські клуби Тирана і Динамо Сіті. Останнім місцем роботи Беіратче був молдавський Шериф, з яким він грав на міжнародному рівні.

Загалом на клубному рівні Беіратче провів 144 матчі та забив чотири голи.

Раніше Шепелєв та Єрмаков залишили Олександрію.