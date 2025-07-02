Україна

До Австрії вирушили 25 гравців.

Олександрія завершила першу частину підготовки до старту нового сезону, після чого вирушила до Австрії для проходження навчально-тренувальних зборів.

У рамках другого етапу підготовки команда Кирила Нестеренка проведе п'ять контрольних поєдинків – суперники стануть відомі пізніше.

У делегації Олександрії перебувають 25 гравців, зокрема шість представників молодіжної команди.

Також зазначається, що нещодавно підписаний новачок Жота разом із командою вирушив до Австрії.

Раніше повідомлялося, що Шепелєв та Єрмаков залишили Олександрію.