Україна

Команда Кирила Нестеренка запланувала п'ять контрольних матчів.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила імена спаринг-партнерів на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Команда Кирила Нестеренка запланувала проведення п'яти контрольних матчів.

Розклад спарингів Олександрії:

5 липня – Рієка (Хорватія)

9 липня – Залаегерсег (Угорщина)

10 липня – ДАК 1904 (Словаччина)

17 липня – Младость (Чорногорія)

17 липня – Славен Белупо (Хорватія)

Нагадаємо, новий сезон для Олександрії розпочнеться з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 24 та 31 липня.