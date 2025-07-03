Команда Кирила Нестеренка запланувала п'ять контрольних матчів.
ФК Олександрія
03 липня 2025, 21:11
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила імена спаринг-партнерів на навчально-тренувальних зборах в Австрії.
Команда Кирила Нестеренка запланувала проведення п'яти контрольних матчів.
Розклад спарингів Олександрії:
5 липня – Рієка (Хорватія)
9 липня – Залаегерсег (Угорщина)
10 липня – ДАК 1904 (Словаччина)
17 липня – Младость (Чорногорія)
17 липня – Славен Белупо (Хорватія)
Нагадаємо, новий сезон для Олександрії розпочнеться з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 24 та 31 липня.