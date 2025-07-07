Україна: Перша ліга

Фахівця звинувачували у спробі підкупу арбітра перед матчем УПЛ.

Лівий Берег виступив із заявою щодо рішення КДК УАФ відсторонити від футболу колишнього головного тренера клубу Андрія Запорожана на три роки.

"Футбольний клуб Лівий Берег офіційно заявляє, що не погоджується з рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу щодо накладення дисциплінарного стягнення на представника нашого клубу.

Виглядає так, що рішення базується виключно на суб’єктивних твердженнях одного з учасників подій, без жодного прямого або матеріального доказу.

Зазначимо також, що клуб та його представник із перших етапів розгляду справи всебічно сприяли розслідуванню: надали вичерпні письмові та усні пояснення, а також добровільно пройшли поліграфологічне дослідження. Така відкрита позиція свідчить про готовність клубу до прозорого та неупередженого з’ясування всіх обставин справи.

У зв’язку з цим, клуб вважає рішення КДК УАФ необґрунтованим і таким, що порушує право на справедливий розгляд.

Наразі ФК Лівий Берег готує апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ із метою скасування рішення КДК. Ми сподіваємося на об’єктивний перегляд справи та врахування всіх доказів, наданих стороною захисту.

Клуб також залишає за собою право звернутися до міжнародних футбольних структур, якщо ситуація не буде врегульована справедливо та відповідно до принципів чесної гри.

Обвинувачення щодо спроби неправомірного впливу на арбітрів не лише не підтверджені доказами, але й суперечать цінностям та принципам, якими керується наш клуб у своїй діяльності", — йдеться у заяві.

Також додамо, що наступного сезону Лівий Берег виступатиме у Першій лізі.

Раніше став відомий календар Першої ліги.