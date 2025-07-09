Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після перших матчів на зборах.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону, а також розповів про виклик до національної команди наприкінці минулої компанії.

"Враження від збірної лише позитивні. Це велике щастя. Кожен, хто з дитинства займається футболом, мріє потрапити до національної збірної. Тому я дуже щасливий, і буду працювати ще старанніше, аби цей виклик не був останнім.

Атмосфера супер, усі хлопці прийняли дуже тепло. Хоч це був і товариський турнір, але ми хотіли на ньому виступити якомога краще. Але вийшло так, як вийшло, і ми побачили ті моменти, які потрібно буде виправити перед майбутніми поєдинками.

Насамперед, я дуже щасливий, що Динамо вдалося завоювати титул. Також це перше чемпіонство для мене, тому лише найкращі та позитивні емоції. Також, думаю, ми подарували радість усім, хто за нас уболіває, нашим ЗСУ, і всім, хто чекав на це.

В принципі, як завжди на зборах, можна не зважати на результати в перших матчах, оскільки всі футболісти під великим навантаженням. Зараз важливо отримати якомога більше інформації для розвитку та підготовки до офіційних матчів.

У перші дні на зборах була спекотна погода, зараз стало прохолодніше, була злива. В яких умовах комфортніше тренуватися? Безперечно, в таких умовах, як зараз, краще займатися — і поле живіше, і психологічно трохи легше. Але в нас особливого вибору немає. Навіть коли спека, маємо так само виходити та працювати на 100%.

Які очікування від матчів відбору Ліги чемпіонів? Особливих очікувань немає, оскільки ми хочемо перемагати в кожній грі як чемпіонату України, так і в єврокубках. Тому, звісно, ми налаштовуємося дуже серйозно та будемо прагнути показати свою найкращу гру. Якщо буде час, то подивлюся матч потенційних суперників, якщо не буде такої можливості, то потім уже будемо розбирати їх гру", — наводить слова Михайленко прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо — друге у зведеній історичній таблиці кваліфікації Ліги чемпіонів.