Футболіст довгий час не грав через травму.
Владислав Ємець, ФК Колос
09 липня 2025, 14:39
Колос у своїх соціальних мережах оголосив про відхід захисника Владислава Ємця.
Деталі розриву угоди із 27-річним українцем не розголошуються.
Востаннє футболіст з'являвся на полі у травні минулого року, після чого пропустив весь сезон через травму коліна.
Ємець виступав за клуб із Ковалівки з зими 2020 року, коли був орендований, а потім викуплений у луганської Зорі. За цей час він провів 47 матчів, у яких віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Колос продав Паулаускаса до Словаччини.