Україна

Футболіст довгий час не грав через травму.

Колос у своїх соціальних мережах оголосив про відхід захисника Владислава Ємця.

Деталі розриву угоди із 27-річним українцем не розголошуються.

Востаннє футболіст з'являвся на полі у травні минулого року, після чого пропустив весь сезон через травму коліна.

Ємець виступав за клуб із Ковалівки з зими 2020 року, коли був орендований, а потім викуплений у луганської Зорі. За цей час він провів 47 матчів, у яких віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Колос продав Паулаускаса до Словаччини.