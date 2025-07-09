Фінансові подробиці угоди не розголошуються.
Гітіс Паулаускас, ФК Земплін
09 липня 2025, 12:00
Словацький Земплін на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Колоса Гітісом Паулаускасом.
Угода з 25-річним литовцем розрахована до літа 2028 року.
Фінансові умови трансферу не розголошуються, але, за даними порталу Transfermarkt, сума переходу склала 170 тисяч євро.
Паулаускас перебрався до складу Колосу з Егнатії взимку 2025 року, після чого віддавався в оренду Динамо Батумі. У складі Колоса він провів 22 матчі, у яких забив один гол.
Минулого сезону Гітіс провів 15 матчів у чемпіонаті Грузії, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Колос оголосив про підписання Краснічі, Климчука, Мацапури та Понєдєльніка.