Україна

Наставник дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти львівського Руху (1:1).

"Такі матчі йдуть нам на користь, тому що Рух вже четвертий сезон грає в Прем’єр-Лізі. Хлопці вже звикли до тієї інтенсивності, до Прем’єр-Ліги. Нам же до цього потрібно лише звикати, тому що в нас чотири-п'ять гравців, які грали в Прем’єр-Лізі, а так… команда молода, більшість хлопців, так би мовити, не нюхали ще того пороху. А спаринги завжди корисні.

Попереду Буковина, яка хоч і гратиме в Першій лізі, але самі знаєте, як підсилюється та ставить завдання на майбутній сезон вийти в Прем’єр-Лігу. Потім у нас Оболонь та Колос – дві команди УПЛ. Тільки в спарингах з хорошими командами ти можеш відчути, на що ти вартий.

Для мене, повірте, сьогоднішній результат не був кров з носа важливим. Головне, як команда працює, який зміст гри демонструє", — наводить слова Нагорняка прес-служба клубу.

Раніше Епіцентр оголосив, де проводитиме домашні матчі УПЛ.