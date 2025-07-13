Україна

Турецький фахівець відзначив своїх вчителів.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів про вплив на його тренерську кар'єру Луїса Енріке і Дієго Сімеоне під керівництвом яких він грав у мадридському Атлетіко та каталонській Барселоні. Цитує 38-річного турка The Guardian.

"Якщо ви коли-небудь працювали з Сімеоне, у вас в голові завжди будуть певні футбольні ідеї. Ви будете безпосередньо їх втілювати, бо він був вражаючим та завжди надихав.

Луїс Енріке чудово спілкувався з гравцями віч-на-віч і знаходив неймовірні атакувальні рішення. Я справді вважаю, що вони були дуже важливими для моєї тренерської кар'єри. Але я нікого не повторюю, у мене є власні футбольні ідеї.

З Сімеоне та Луїсом Енріке у мене були дуже цінні розмови та дискусії. Вони були чудовими вчителями, але я також вважаю, що хороші учні повинні вдосконалювати те, чого їх навчили", — сказав Туран.