Україна

Новачок УПЛ посилив тренерський штаб екс-голкіпером Прем’єр-ліги.

Колишній голкіпер низки українських клубів, Олександр Бандура, розпочинає нову главу своєї кар’єри — у ролі тренера воротарів. Сьогодні Епіцентр офіційно підтвердив призначення 39-річного фахівця до свого тренерського штабу.

"Футбольний клуб Епіцентр вітає Олександра Вікторовича у своїй дружній родині. Бажаємо успіхів у тренерській діяльності та перемог не лише на футбольному полі", — йдеться у заяві клубу.

Бандура завершив кар’єру гравця в листопаді 2024 року, провівши кілька матчів за Діназ. Перед тим він виступав за Рух, Минай, Львів, Верес, Сталь, Металург Донецьк та інші українські команди. Також у кар’єрі мав короткий досвід тренерської роботи — у структурі клубу ЮКСА.

Раніше Бандура залучався до розширеної заявки збірної України, зокрема перед Євро-2016, однак за національну команду так і не дебютував.

Епіцентр готується до дебюту в Прем’єр-лізі, оформивши історичне підвищення достроково, за три тури до завершення змагань у Першій лізі. У сезоні 2025/26 команда гратиме домашні матчі на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.

У міжсезоння клуб активно працює над посиленням: були підписані Андрій Борячук, Денис Янаков та Вадим Сідун, водночас команду залишили кілька гравців, зокрема Максим Проців, Микита Полюлях та Олександр Жмуйда.

У першому матчі нового сезону 3 серпня Епіцентр прийматиме донецький Шахтар.