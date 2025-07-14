Олександр Бандура, пресслужба ФК Епіцентр
14 липня 2025, 10:53
Колишній голкіпер низки українських клубів, Олександр Бандура, розпочинає нову главу своєї кар’єри — у ролі тренера воротарів. Сьогодні Епіцентр офіційно підтвердив призначення 39-річного фахівця до свого тренерського штабу.
"Футбольний клуб Епіцентр вітає Олександра Вікторовича у своїй дружній родині. Бажаємо успіхів у тренерській діяльності та перемог не лише на футбольному полі", — йдеться у заяві клубу.
Бандура завершив кар’єру гравця в листопаді 2024 року, провівши кілька матчів за Діназ. Перед тим він виступав за Рух, Минай, Львів, Верес, Сталь, Металург Донецьк та інші українські команди. Також у кар’єрі мав короткий досвід тренерської роботи — у структурі клубу ЮКСА.
Раніше Бандура залучався до розширеної заявки збірної України, зокрема перед Євро-2016, однак за національну команду так і не дебютував.
Епіцентр готується до дебюту в Прем’єр-лізі, оформивши історичне підвищення достроково, за три тури до завершення змагань у Першій лізі. У сезоні 2025/26 команда гратиме домашні матчі на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.
У міжсезоння клуб активно працює над посиленням: були підписані Андрій Борячук, Денис Янаков та Вадим Сідун, водночас команду залишили кілька гравців, зокрема Максим Проців, Микита Полюлях та Олександр Жмуйда.
У першому матчі нового сезону 3 серпня Епіцентр прийматиме донецький Шахтар.