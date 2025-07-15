Україна

Форвард "левів" поділився своїми думками щодо підготовки команди.

Нападник Карпат Ігор Краснопір прокоментував нічийний результат у товариському матчі на зборах проти Вольфсберга (3:3).

"Звісно, працюємо та граємо під навантаженнями, тому десь відчувається трішки втома, свіжості такої особливо немає, але це нормально, це період зборів.

Вважаю, що провели дуже гарний спаринг з гарною командою. Так, є певні нюанси, над якими потрібно працювати, але в цілому дуже сподобалася гра.

Якщо чесно, я просто запитав Яна, чи хоче він ударити, але він мені просто відповів, чи я впевнений. Я сказав, що так, і він каже: "Ну, тоді ти бий". Я кажу: "Ну, добре, давай тоді проб’ю". І все так сталося, що я взяв і пробив.

Я радий кожному голу дуже сильно. Для мене не грає ролі, забив я його з пенальті, в порожні ворота, з лінії – це гол, і я дуже щасливий", — наводить слова Краснопіра прес-служба клубу.

Раніше про своє життя у Карпатах поділився воротар Андрій Кліщук.