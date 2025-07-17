До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 17 липня, розпочавшись об 19:00.
Гравці Зорі, ФК Зоря
17 липня 2025, 18:55
Сьогодні, 17 липня, луганська Зоря проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.
Суперником для команди Віктора Скрипника буде хорватський Вараждін. Матч розпочнеться о 19:00.
Онлайн трансляція матчу Зоря — Вараждін:
За підсумками минулого сезону Зоря посіла сьоме місце в УПЛ, а Вараждін фінішував четвертим у чемпіонаті Хорватії.