Сьогодні, 17 липня, луганська Зоря проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Віктора Скрипника буде хорватський Вараждін. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Вараждін:

За підсумками минулого сезону Зоря посіла сьоме місце в УПЛ, а Вараждін фінішував четвертим у чемпіонаті Хорватії.