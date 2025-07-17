Чинний контракт Ліама Хермеша розрахований до літа 2027 року.
Ліам Хермеш, ФК Маккабі Хайфа
17 липня 2025, 19:20
Півзахисник Маккабі Хайфа Ліам Хермеш може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє ONE.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного ізраїльтянина зацікавлений Кривбас, який вже домовився про оренду футболіста.
Також наголошується, що в ізраїльському клубі не перешкоджатимуть переходу гравця, контракт якого розрахований до літа 2027 року.
Крім Кривбасу, у послугах гравця також зацікавлений ізраїльський клуб Іроні Тіберіас.
Минулого сезону Хермеш провів 12 матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Кривбас пропустив наприкінці матчу та програв Гезтепе.