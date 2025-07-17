Україна

Футболіст продовжить свою кар'єру у ЛНЗ.

Воротар Дмитро Ледвій залишив львівський Рух. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Причини розірвання контракту з 21-річним українцем не розголошуються, але за даними Transfermarkt футболіст продовжить свою кар'єру в черкаському ЛНЗ.

Минулого сезону Ледвій провів 27 матчів, з яких 11 на нуль при 25 пропущених м'ячах.

Всього за Рух Дмитро відіграв 58 зустрічей, з яких 20 на нуль за 55 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Рух поступився Сталі Жешув.