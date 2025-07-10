Україна

Відбулися чергові спаринги клубів УПЛ.

Сьогодні, 10 липня, ще три команди, окрім київського Динамо, провели свої контрольні матчі у рамках підготовки до старту нового сезону.

У першому матчі львівський Рух не зміг обіграти дебютанта УПЛ – Епіцентр. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Львів'яни вийшли вперед на 17 хвилині завдяки голу Остапа Притули, який забив неймовірним ударом із дальньої дистанції, підловивши воротаря суперника.

Команда Сергія Нагорняка відігралася у компенсований час другого тайму, який переривався через повітряну тривогу — автором голу став Вадим Сидун, який перехопив невдалу передачу суперника на воротаря і з гострого кута вразив ворота Руху.

Свій наступний спаринг Рух проведе проти польської Сталі – гра пройде 13 липня. Суперником Епіцентру у наступній контрольній грі буде чернівецька Буковина – 16 липня.

Рух – Епіцентр 1:1

Голи: Притула, 17 – Сидун, 90+4.

Рух: Герета, Лях, Левицький, Слюбик, Роман, Підгурський, Бойко, Притула, Алмазбеков, Касарда, Руніч.

Стартовий склад ФК Епіцентр: Гравець на перегляді, Мороз, Танчик, Климець, Миронюк, Демченко, Беженар, Янаков, Борячук, ще два гравці на перегляді.

На заміну виходили: Бушняк, Григоращук, Кристін В., Кристін С., Савчук, Запорожець, Хамелюк, Ляшенко, Сидун.

У другому спарингу Олександрія та словацький ДАК 1904 голів не забивали. Зустріч завершилася нульовою нічиєю.

У наступному товариському матчі Олександрія зустрінеться з Младостью. Гра відбудеться 17 липня. Цього ж дня у команди запланована ще одна гра проти Славена Белупо.

Олександрія — ДАК 1904 0:0

Олександрія: Шевченко, Кравченко, Кампос, Беіратче, Ндіка, Шостак, Мишньов, Ковалець, Матеус, Жота, Цара.

Запасні: Долгий, Макаренко, Матвіїв, Скорко, Булеца, Прокопенко, Ухань, Смирний, Козак, Базаєв, Безерра, Кулаков.