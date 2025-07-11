Україна: Перша ліга

Один із лідерів Вереса приєднався до амбітного клубу Першої ліги

Чернівецька Буковина офіційно оголосила про підписання контракту з новим літнім новачком. Лінію атаки "жовто-чорних" підсилив 26-річний фланговий півзахисник Віталій Дахновський, який останні п’ять сезонів виступав за рівненський Верес. Угоду укладено до 30 червня 2027 року. У новій команді Дахновський гратиме під 8-м номером.

Вартість трансферу орієнтовно склала 60 тисяч євро, оскільки попередній контракт футболіста з Вересом був чинний до 2026 року.

Протягом останніх чотирьох сезонів Дахновський був ключовим гравцем рівненського клубу. Загалом за Верес у всіх турнірах провів 130 матчів, забив 15 м’ячів і віддав 19 гольових передач.

"Я хотів якнайшвидше приєднатися до Буковини. За останні дні пройшов медогляд, переїзд – і от я вже тут. Дуже щасливий, що став частиною амбітного клубу. Я повністю сконцентрований на майбутньому сезоні", – зізнався Дахновський.

Футболіст додав, що його привабив проєкт Буковини, який активно розвивається і має чітку мету — вихід до УПЛ у 2025 році.

"Моя особиста мета — виграти Першу лігу. Я зробив таке з Вересом і знаю, як це робиться. Тепер хочу повторити цей шлях із Буковиною", – наголосив Віталій.

Цікаво, що ще 5 липня Дахновський забив гол за Верес у контрольному матчі проти Колоса, а вже за декілька днів став гравцем Буковини.

Нагадаємо, влітку Буковина вже підписала низку досвідчених футболістів: Германа Пенькова, Данила Карася, Петра Стасюка, Віталія Грушу, Вадима Вітенчука, Євгена Підлепенця, а також змінила тренерський штаб. Новим головним тренером став Сергій Шищенко.