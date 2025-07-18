Україна

Орендна угода 22-річного бразильця розрахована на один рік.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Маттео Аморозо, який вирушив в оренду до складу молдавського Зімбру.

Орендну угоду з 22-річним бразильцем розраховано на один рік. Також у контракті прописано опцію викупу.

Аморозо приєднався до Кривбасу влітку минулого року – на його рахунку 14 матчів без результативних дій.

Додамо, що Зімбру став другим у чемпіонаті Молдови за підсумками минулого сезону та незабаром зіграє у другому раунді відбору Ліги конференцій проти Астани.

Раніше повідомлялося, що Кривбас домовився про оренду опорника Маккабі Хайфа.