Орендна угода 22-річного бразильця розрахована на один рік.
Маттео Аморозо, ФК Кривбас
18 липня 2025, 13:00
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Маттео Аморозо, який вирушив в оренду до складу молдавського Зімбру.
Орендну угоду з 22-річним бразильцем розраховано на один рік. Також у контракті прописано опцію викупу.
Аморозо приєднався до Кривбасу влітку минулого року – на його рахунку 14 матчів без результативних дій.
Додамо, що Зімбру став другим у чемпіонаті Молдови за підсумками минулого сезону та незабаром зіграє у другому раунді відбору Ліги конференцій проти Астани.
Раніше повідомлялося, що Кривбас домовився про оренду опорника Маккабі Хайфа.