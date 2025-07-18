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Патрік ван Леувен поділився своїми думками після чергового спарингу на зборах.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі на зборах проти турецького Гезтепе (1:2).

"Як ми й обговорювали з командою до гри, очікували на дуже цікаве протистояння. Знали, що граємо проти сильного суперника, з технічно та індивідуально потужними гравцями, тому кожен наш футболіст мав бути максимально сконцентрованим. Ми чекали насправді якісний спаринг, де хлопці зможуть продемонструвати не на словах, а на ділі результати своєї щоденної роботи на тренуваннях.

Було нелегко боротися з таким суперником, проте як тільки м'яч зрушив з місця — ми швидко увійшли в гру. Команда показала, що вміє грати в якісний футбол, і мені сподобалося це бойове налаштування. У першому таймі пропустили зі стандарту, у другому — зуміли відіграти один м'яч, створювали небезпечні моменти навіть після замін. Рахунок 1:2 — поразка, але під час зборів для мене цифри на табло не головне. Зараз важливо, що всі вдосконалюються і набирають форму.

Можу сказати, що всі легіонери отримали дуже теплий прийом від укранїських виконавців команди. Гравці, які виступали за Кривбас в минулому сезоні, активно допомагають новачкам адаптуватися. Командна атмосфера справді сильна — нові футболісти швидко влилися в колектив і вже стали його невідʼємною частиною.

Ми задоволені тим, що команда забиває в кожному матчі — це дуже позитивний сигнал. Постійно спілкуємося з гравцями про реалізацію моментів, обговорюємо підходи та стратегії. Я переконаний, що забивати мають не лише форварди — півзахисники теж повинні долучатися до атак і відзначатися голами.

Підготовка до останнього спарингу — проти загребського Динамо? Підхід до підготовки — стабільний, як і перед кожною грою. У нас невеликий інтервал між матчами, тому в другому таймі робимо багато замін — це дає можливість всім гравцям отримати ігровий час і бути готовими до наступних поєдинків. Вже наступного вечора в нас тренування, а далі — вже більш серйозна підготовка до суботнього спарингу. Ми готові до фінальної гри цих зборів", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Свій наступний контрольний матч Кривбас проведе проти хорватського Динамо Загреб. Гра відбудеться 19 липня.

Раніше повідомлялося, що Кривбас домовився про оренду опорника Маккабі Хайфа.