Україна

В українському клубі розраховують на молодого бразильця.

Олександрія викупила контракт півзахисника Матеуса Амарала у бразильського Сан-Паулу. Про це повідомляє офіційна сторінка в Instagram українського клубу.

Зазначається, що з 20-річним бразильцем підписано трудову угоду до 30 червня 2028 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "жовто-чорні" заплатили "триколірним" 70 тис. євро.

Матеус Амарал з осені 2024 року виступав на правах оренди за Олександрію. Дебютував за Олександрію-2 14 вересня 2024 року у виїзному матчі проти харківського Металіста 1925-2 (1:2).

За основну команду "жовто-чорних" він дебютував 7 березня 2025 року у виїзному матчі проти ковалівського Колоса (1:0). Загалом, за першу команду Олександрії в Прем’єр-лізі Амарал провів два матчі.

Раніше повідомлялося, що Олександрія зіграє з Партизаном в другому раунді відбору Ліги конференцій.