Ліга конференцій

Поєдинки відбудуться 24 та 31 липня.

Кіпрський АЕК Ларнака за сумою двох матчів пройшов сербський Партизан (1:0, 2:2) та вийшов у другий раунд кваліфікації Ліги Європи.

Серби відкрили рахунок на 69 хвилині зусиллями Огнєна Угрешича, після чого на п'ятій компенсованій хвилині Кароль Ангельскі не реалізував пенальті.

На 104 хвилині АЕК зрівняв рахунок завдяки голу Пепе Понса, а на 118 хвилині Душан Йованович знову вирвався вперед.

У підсумку все вирішилося у серії пенальті, де сильнішим був АЕК з рахунком 6:5.

Таким чином, Партизан вилетів до кваліфікації Ліги конференцій, де у другому раунді зіграє проти Олександрії.

Матчі пройдуть 23 та 31 липня. Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу.

Раніше став відомим суперник Полісся у кваліфікації Ліги конференцій.