Україна

Команда із Ковалівки продовжує роботу над своїм складом.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Каталіна Кукоша.

У 21-річного молдаванина закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Кукош перебрався до команди з Ковалівки влітку 2023 року і за цей час провів лише чотири матчі, віддавши один асист.

Минулого сезону Каталін виступав за Зімбру та Котвіце на правах оренди. На його рахунку вісім матчів.

Також Колос відпустив в оренду півзахисника Олега Криворучка, який наступний сезон проведе у складі Лівого Берега у Першій лізі.

Минулого сезону Криворучко відіграв вісім матчів за основну команду та 18 за молодіжний склад.

Раніше повідомлялося, що Колос підсилився лідером Ворскли Кане.