30-річний українець виступав за ковалівську команду з початку року.
Микола Ковталюк, ФК Колос
18 липня 2025, 08:20
Колос із Ковалівки на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Миколи Ковталюка.
Деталі розриву угоди із 30-річним українцем не розголошуються.
Ковталюк виступав за клуб із Ковалівки з січня цього року, перейшовши з полтавської Ворскли. На його рахунку 18 матчів, один гол та один асист.
Крім Колоса та Ворскли, Ковталюк виступав за Ділу, Акжаїк, Колхеті-1913, Аньянг, Шахтар Караганду, Динамо Тбілісі, Полтаву та Арсенал Київ.
Раніше повідомлялося, що Ємець залишив Колос.