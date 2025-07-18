Україна

30-річний українець виступав за ковалівську команду з початку року.

Колос із Ковалівки на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Миколи Ковталюка.

Деталі розриву угоди із 30-річним українцем не розголошуються.

Ковталюк виступав за клуб із Ковалівки з січня цього року, перейшовши з полтавської Ворскли. На його рахунку 18 матчів, один гол та один асист.

Крім Колоса та Ворскли, Ковталюк виступав за Ділу, Акжаїк, Колхеті-1913, Аньянг, Шахтар Караганду, Динамо Тбілісі, Полтаву та Арсенал Київ.

Раніше повідомлялося, що Ємець залишив Колос.