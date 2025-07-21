Україна

Середній вік футболістів "пивоварів" — 28,1 років.

Столична Оболонь – найвіковіша команда минулого сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Середній вік футболістів "пивоварів" зупинився на позначці — 28,1 років.

Друге місце у рейтингу посів ще один клуб зі столиці – Лівий Берег – 27,1. Третє місце між собою поділили рівненський Верес та Олександрія (по 27), а топ-5 доповнила полтавська Ворскла (26,7).

Раніше повідомлялося, що Рух розпочне новий сезон на стадіоні Україна.