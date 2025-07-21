Україна

Ще один новачок для луганського клубу.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Руаном Олівейрою.

Деталі угоди з 25-річним бразильцем не розголошуються, але, за даними Transfermarkt, контракт розрахований на два роки.

Нинішнього сезону Руан виступав за Метрополітано, де відіграв 14 матчів, забив два м'ячі та віддав чотири асисти. Також він захищав кольори Корінтінса та Куяби.

Раніше повідомлялося, що Зоря проведе спаринг із катарським клубом.