Україна

Віце-чемпіон футзальної Екстра-ліги продовжить кар'єру в УПЛ.

Кудрівка, яка цього сезону дебютує в українській Прем'єр-лізі, поповнила свій тренерський штаб несподіваним фахівцем. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До тренерського штабу команди приєднався колишній наставник футзального клубу Aurora Євген Задорожний. Він виконуватиме роль асистента головного тренера Василя Баранова.

Останні два сезони Задорожний очолював Aurora, з якої виборов бронзові та срібні медалі чемпіонату України, вивівши клуб до Ліги чемпіонів.

Раніше на Football.ua стало доступно інтерв'ю з півзахисником Кудрівки Олександром Козаком.