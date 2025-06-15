Футзал

Несподіване рішення від наставника віце-чемпіонів України.

Головний тренер Aurora Євген Задорожний вирішив залишити команду. Про це він повідомив після фіналу футзальної Екстраліги.

У фіналі сезону ХІТ обіграв Aurora з рахунком 3:1 у серії, здобувши перемогу — 4:2 в останньому матчі, що принесло киянам третє чемпіонство поспіль.

Додамо, що друге місце для Aurora – найкращий результат в історії клубу, який наступного сезону виступить у Лізі чемпіонів.

Під керівництвом 42-річного фахівця Aurora провела 71 матч, з яких 48 перемог, десять нічиїх та 13 поразок.

Також зазначимо, що бронзові медалі чемпіонату забрав ще один київський клуб – SkyUp.