Несподіване рішення від наставника віце-чемпіонів України.
Євген Задорожний, АФУ
15 червня 2025, 18:36
Головний тренер Aurora Євген Задорожний вирішив залишити команду. Про це він повідомив після фіналу футзальної Екстраліги.
У фіналі сезону ХІТ обіграв Aurora з рахунком 3:1 у серії, здобувши перемогу — 4:2 в останньому матчі, що принесло киянам третє чемпіонство поспіль.
Додамо, що друге місце для Aurora – найкращий результат в історії клубу, який наступного сезону виступить у Лізі чемпіонів.
Під керівництвом 42-річного фахівця Aurora провела 71 матч, з яких 48 перемог, десять нічиїх та 13 поразок.
Також зазначимо, що бронзові медалі чемпіонату забрав ще один київський клуб – SkyUp.