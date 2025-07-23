Україна

Наставник луганського клубу підбив підсумки зборів.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував минулі збори команди перед стартом нового сезону в УПЛ.

"Завжди хочеться більшого. Претензій до команди з приводу бажання немає. Звичайно, хочеться перемагати, щоб не було травм. В нас, три травми, дві з них — основних гравців. Це Роман Вантух та Деян Попара. Але, на жаль, травми — це невід’ємна частина футболу.

Новачкам потрібен час для адаптації, для того, щоб вони звикли до нового колективу. По самовіддачі претензій до них також немає. В нас вистачає гравців. В нас гарна обойма для старту. Плюс, сподіваємось на скоріше одужання травмованих.

Я дивився матчі Зорі в минулому чемпіонаті. Були гарні поєдинки проти лідерів. Не завжди вдавалися ігри з іншими командами. Можливо, не вистачало десь настрою на гру. Робили дитячі помилки, а потім отримували голи. Психологія – важливий фактор. Акцентуємо й на цьому питанні увагу. Треба вести власну гру. Що і будемо намагатися робити.

Ми розуміємо, що ЛНЗ – сильний суперник, котрий так само готується до нас та покаже власну гру. Але нам хочеться стартувати в новому сезоні з перемоги", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Зоря – ЛНЗ відбудеться 2 серпня, о 18:00.