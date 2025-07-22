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Вадим Ющишин, ФК Чорноморець
22 липня 2025, 08:50
Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Ворскли та Вереса Вадимом Ющишином.
Деталі угоди з 25-річним українцем не розголошуються, але, за даними Transfermarkt, контракт розрахований до літа 2026 року.
Останнім клубом Ющишина була Ворскла, яка також вилетіла до Першої ліги разом з "моряками". У минулому сезоні він не провів жодного матчу. Також Вадим виступав за Верес та Ужгород.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець підписав Хобе Мухаммеда.